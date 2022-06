Napoli e Amburgo saranno gemellate. Manfredi: “Grandi affinità tra le due città”

Napoli sarà gemellata con la città di Amburgo in Germania. Questa mattina il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore al Turismo, Teresa Armato, hanno ricevuto una delegazione di parlamentari tedeschi per discutere dei rapporti culturali ed economici tra Napoli e la Germania: il rapporto è tradizionale e secolare, risalendo ai tempi dell’imperatore Federico II.

“Qui da noi i tedeschi si sentono a casa”, ha commentato Manfredi. Parlando invece degli scambi culturali ed economici ha affermato che “stiamo lavorando per saldare ancora di più questi rapporti grazie all’apporto del Goethe Institut. Inoltre in questa fase delicata, in quanto capitale euromediterranea, Napoli è il luogo per costruire un dialogo basato su valori comuni”.

Durante l’incontro è stato programmato un gemellaggio tra Napoli ed Amburgo, “città portuale che presenta grandi affinità con la nostra città”.

Gemellaggio tra Napoli e Amburgo

Amburgo (Hamburg in tedesco) è una città-stato ed è la seconda città più popolosa della Germania dopo Berlino, contando quasi 1 milione e 900mila abitanti. È la città non capitale più popolata dell’Unione Europa. La sua economia si fonda soprattutto sul porto, il principale della nazione e uno dei principali in Europa. Un benessere che la fa collocare al diciannovesimo posto tra le 20 città del mondo con la miglior qualità della vita, secondo uno studio del 2019 della società di consulenza globale Mercer.