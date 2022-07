Più controlli a Napoli, 170 agenti in arrivo. Lamorgese: “70 già a luglio”

Durante un question time al Senato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha annunciato l’impiego di nuovi agenti per la città di Napoli: ai 70 previsti per il mese di luglio se ne aggiungeranno altri 100 entro l’estate.

Lamorgese: “A Napoli altri 70 agenti per l’estate”

“Napoli è al centro dell’agenda politica del Governo per la sua rilevanza strategica per lo sviluppo del Paese” – ha dichiarato affrontando il problema della diffusa criminalità. La stessa Lamorgese, di recente, ha ricordato: “Il dato della criminalità vede degli indici superiori nella città metropolitana di Napoli rispetto al resto d’Italia, +10,9% nell’area metropolitana e +15,3% in città”.

Di qui una serie di interventi messi in campo, compreso un “accordo per il sistema di sicurezza partecipata ed integrata che contiene progetti ad ampio spettro per promuovere condizioni di sviluppo in una cornice di legalità”.

“E’ stato creato un gruppo di analisi sulla circolazione di armi illegali nell’area metropolitana di Napoli. C’è stato anche un progressivo rafforzamento degli organici delle forze di polizia: da luglio ci saranno altre 70 unità e per l’estate ne arriveranno altre 100″ – ha annunciato.

Le strade e i quartieri della città, dunque, saranno sottoposte a controlli capillari e rigorosi per contrastare atti criminali, vandalici e violenti ai danni dei cittadini.