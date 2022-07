Napoli, rinasce la Villa Comunale: si parte dalla pulizia poi cambierà volto

In attesa del progetto di riqualificazione, questa mattina, nella Villa Comunale di Napoli, sono partite le operazioni di pulizia. Le attività di recupero proseguiranno per tutta la settimana.

Riqualificazione Villa Comunale di Napoli: via ai lavori di pulizia

Al lavoro manuale e l’impiego tecnico delle risorse di Asìa, Abc, Area Verde e Napoli Servizi, è stato affiancato l’utilizzo di mezzi quali spazzatrici e lavastrade. Sono state avviate le operazioni di pulizia delle caditoie ed altri interventi di manutenzione del verde orizzontale e dell’impianto di irrigazione.

“Abbiamo iniziato la settimana facendo la manutenzione del verde dell’intera Villa, preceduta anche dalla pulizia delle caditoie che non si faceva credo da almeno un decennio. Stiamo facendo le prove per quanto riguarda l’impiego della spazzatrice per ripulire tutto il percorso. Poi utilizzeremo la lavastrade per dare più decoro e una migliore fruibilità ai cittadini” – ha spiegato Vincenzo Santagada, assessore alla Salute e al Verde.

Attività che anticipano una più ampia rigenerazione della Villa che, stando al progetto di recupero, diventerà un oasi immersa nel verde. A ribadirlo è Santagada: “Dobbiamo ripristinare la Villa, dare un’immagine di decoro in attesa che parta il progetto di riqualificazione previsto attraverso il finanziamento di 2 milioni di euro”.

“Appena sarà pronto credo che il sindaco Manfredi farà una conferenza stampa per presentarlo alla comunità. Questa amministrazione sta dando un forte impulso soprattutto sul verde ma anche su altre attività. Penso sia un dovere da parte nostra ma chiedo anche maggiore collaborazione e sinergia da parte dei cittadini” – ha concluso.