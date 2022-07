Covid, De Luca: “Picco a fine luglio. Rischiamo un’ecatombe, saremo tedeschi”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della presentazione del servizio di psicologia di base, ha parlato dell’emergenza covid preannunciando un possibile picco di contagi già verso fine luglio.

De Luca sull’emergenza covid: “Picco a fine luglio”

Queste le sue parole: “Ormai devo fare lo slalom tra i positivi. Sono l’unico che porta la mascherina sempre, siamo rimasti solo io e mia moglie, ma non mi imbarazza. Abbiamo avuto in queste settimane manifestazioni con decine di migliaia di persone allo stadio San Paolo, a Salerno, agli spettacoli. C’è stata una banalizzazione del problema, si pensa ad un’influenza, un raffreddore”.

“I numeri si sono moltiplicati per 10. Siamo passati dai 120 positivi a fine giugno dello scorso anno ai 10.500. Sarà pure meno aggressivo dal punto di vista della ricaduta sanitaria ma già abbiamo i posti letto covid occupati tutti. La cifra è anche sottodimensionata perché abbiamo migliaia di persone o che sono asintomatiche o che magari avendo un po’ di mal di gola decidono di andare in giro comunque”.

Di qui il rischio di andare incontro ad un peggioramento già a fine mese: “Noi avremo un picco già a fine luglio ma stiamo lavorando oggi, prima di andare in ferie, per avere i programmi organizzativi delle nostre Asl per settembre e ottobre. Su questo saremo tedeschi, dobbiamo avere una nostra organizzazione sennò fra 10 mila dipendenti in meno, il tasso di congestione urbana che abbiamo nell’area vesuviana, rischiamo veramente un’ecatombe. Quindi dobbiamo essere più rigorosi degli altri se vogliamo salvarci”.