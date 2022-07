Napoli – Durante la notte un incendio si è sviluppato sulla collina tra Posillipo e Fuorigrotta. Dalle prime ore dell’alba, il fumo e le fiamme hanno iniziato a minacciare anche le abitazioni circostanti e l’ospedale Fatebenefratelli. Al momento non si registrano danni a cose o persone ma alcuni residenti hanno preferito allontanarsi dalle proprie case. A renderlo noto è Il Corriere del Mezzogiorno.

Incendio sulla collina tra Posillipo e Fuorigrotta

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che stanno cercando di domare le fiamme soprattutto vicine alle abitazioni. In loro supporto è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero della protezione civile della Regione Campania. Molte persone della zona, a scopo precauzionale, hanno abbandonato le loro case.

Le forze dell’ordine, intervenute in zona, stanno cercando di creare un cordone esterno per limitare il traffico in zona così da favorire il passaggio dei mezzi di soccorso impegnati nelle attività di spegnimento del rogo. La colonna di fumo nero, così come le fiamme, sono visibili anche a chilometri di distanza. Non è ancora chiara la dinamica dell’incendio né sono note le cause. Una volta domato il rogo e messa in sicurezza l’area partiranno le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto.