Mattinata intensa per i Vigili del fuoco di Caserta che sono dovuti intervenire su più fronti. Un incendio è infatti scoppiato all’interno di un ristorante ancora chiuso al pubblico e anche alcune foglie dei giardini della Reggia di Caserta hanno preso fuoco.

CASERTA, A FUOCO UN RISTORANTE: TRE OPERAI USTIONATI

Come reso noto in due comunicati dai pompieri, questa mattina verso le ore 10:15 una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Teano è intervenuta per un incendio verificatosi in un nuovo ristorante non ancora aperto al pubblico in via Domiziana al Km 618 nel comune di Mondragone. Una volta giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato la sala del ristorante invasa dalle fiamme, generate probabilmente da uno scoppio avvenuto nel vano cucina, in cui erano rimasti coinvolti anche tre operai che stavano lavorando in quel momento nella struttura. I Vigili del Fuoco sono riusciti immediatamente a domare le fiamme e a soccorrere le tre persone portandole fuori dalla struttura e consegnandole alle cure del 118 che si trovava lì sul posto, il quale constatava che tutti avevano riportato gravi ustioni su molte parti del corpo e di conseguenza predisponeva il loro immediato invio presso le strutture ospedaliere più vicine. Sul posto, a supporto della squadra nelle operazioni di spegnimento, anche un’autobotte proveniente dal distaccamento di Aversa. Successivamente, dopo aver spento l’incendio, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area per le successive indagini. Sul posto anche i Carabinieri di Mondragone per i rilievi di loro competenza.

STAMATTINA INCENDIO ANCHE NELLA REGGIA DI CASERTA

In contemporanea verso le ore 11:00 una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta proveniente dalla sede centrale del Comando è intervenuta in Piazza Carlo di Borbone, davanti la Reggia, allertati da alcuni passanti che avevano visto un incendio propagarsi all’interno dei giardinetti. Arrivati immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio che si stava espandendo pericolosamente all’interno dei giardinetti provocando la distruzione del parco.