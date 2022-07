Era il 1872 quando uno scienziato tedesco, Anton Dohrn, decise di fondare a Napoli la Stazione Zoologica. La struttura, che è uno dei più importanti enti di ricerca al mondo nei settori della biologia marina e dell’ecologia, è vigilata dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

LA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN COMPIE 150 ANNI

In occasione del suo 150° anniversario dalla fondazione sono stati organizzati due giorni di eventi. La Stazione Zoologica – Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine è infatti il primo istituto indipendente e internazionale di biologia marina al mondo e del più antico Ente di ricerca Italiano indipendente dalle Accademie, un patrimonio unico di conoscenze, che vede brillare la competenza e la ricerca italiana nel mondo. Per questo si è deciso di organizzare l’iniziativa dal titolo “150 anni di Scienza presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn: valorizzare il passato per progettare il futuro” a cui è stata conferita anche la Medaglia di rappresentanza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Un evento che ha visto ieri la partecipazione del sindaco Gaetano Manfredi e che continuerà anche oggi alla presenza di scienziati, ambasciatori, personalità della ricerca, docenti e studenti.

LA STORIA DELLA STAZIONE

Come si può leggere nel comunicato, la Stazione Zoologica viene fondata a Napoli nel 1872 grazie alla visione dello scienziato tedesco Anton Dohrn che, ispirato da Charles Darwin, ha cercato nei mari italiani e nel Golfo di Napoli le prove scientifiche dell’evoluzionismo. 20 premi Nobel hanno lavorato e studiato presso l’Ente dalla sua fondazione, fornendogli una reputazione unica nel panorama internazionale. Qui ricercatori italiani e stranieri collaborano per lo sviluppo di ricerche di eccellenza sul presente e sul futuro del mare. Recentemente, la Stazione Zoologica è stata inclusa tra le migliori dieci istituzioni al mondo nell’ambito della biologia marina. Dal 1° Maggio 2011 la Stazione Zoologica risponde ad uno Statuto che ha permesso la costituzione di un’attiva comunità scientifica nazionale di riferimento.