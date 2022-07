Draghi scrive ai ragazzi del Rione Sanità: “Fate uno straordinario lavoro per Napoli”

Napoli – Il presidente del consiglio, Mario Draghi, ha indirizzato una lettera ai ragazzi dell’associazione La Paranza, del Rione Sanità, per l’eccellente lavoro svolto, a tutela del patrimonio culturale partenopeo, che li ha portati ad ottenere il premio European Heritage Award.

Draghi invia una lettera ai ragazzi del Rione Sanità: “Complimenti”

“Cari ragazzi e ragazze, vi scrivo per complimentarmi con voi per il premio European Heritage Award. E’ il giusto riconoscimento per lo straordinario lavoro che portate avanti per Napoli. Conservo un bellissimo ricordo della mia visita alle Catacombe di San Gaudioso, del vostro entusiasmo, della vostra competenza e professionalità. Grazie a queste qualità avete riportato alla luce un luogo affascinante, a beneficio di tutti. Voglio ringraziarvi per il vostro esempio di senso civico e di cittadinanza attiva” – questo il contenuto della lettera inviata dal Premier ai ragazzi de La Paranza

Di qui la gioia dei destinatari di quell’elogio che, rendendo noto l’accaduto attraverso la pagina Facebook, hanno raccontato: “Napoli, 6 luglio 2022. All’infopoint delle catacombe di Napoli tutto scorre fino alle ore 13:59, quando sulla nostra casella di posta leggiamo ‘Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri ai ragazzi e alle ragazze de La Paranza’. Subito dopo, attimi di gioia e incredulità”.

“Il presidente Draghi ci ha scritto personalmente per complimentarsi dell’European Heritage Award ricevuto, per l’entusiasmo, la competenza e la professionalità con cui svolgiamo le nostre attività. Per essere, la nostra cooperativa, un esempio di senso civico e di cittadinanza attiva. C’è una Napoli di cui essere orgogliosi e il Rione Sanità ne è parte integrante. Grazie presidente, certamente continueremo così”.