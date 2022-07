Arriva Apocalisse, più bollente di Caronte: verso l’ondata di caldo più potente e lunga

Ben presto l’aria fresca di questi ultimi giorni sembrerà soltanto un ricordo lontano: stando alle previsioni meteo, infatti, è atteso il ritorno del gran caldo con l’avanzata dell’anticiclone africano Apocalisse, ancora più potente del temuto Caronte. Secondo le ultime proiezioni, a partire da giovedì, 14 luglio, il nostro Paese sarà investito da quella che potrebbe essere la più potente ondata di calore dell’estate 2022.

Meteo, arriva il caldo di Apocalisse: sarà l’ondata più bollente del 2022

Gli ultimi giorni sono stati particolarmente infuocati per il Nord Africa e in particolare per l’Algeria dove i termometri hanno registrato anche picchi di oltre 50 gradi. I meteorologi de Il Meteo temono che questo bollente palloncino dilatato possa esplodere da un momento all’altro verso l’Italia.

E’ atteso, infatti, nel nostro Paese, l’arrivo Apocalisse che potrebbe rivelarsi il più duro e soprattutto duraturo anticiclone africano della storia. Il picco di questa bolla rovente è previsto verso metà mese, dal 17 al 20 luglio.

La situazione climatica dovrebbe cambiare già da giovedì, 14 luglio, con una nuova e più forte impennata dei valori termici: ancora una volta i termometri torneranno a risalire toccando i 40 gradi e oltre. Si tratta di una nuova e potente ondata che dovrebbe accompagnarci fino alla fine del mese e che, almeno per il momento, non prevede particolari tregue. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti.