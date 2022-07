Tre persone sono rimaste ferita questa mattina nel crollo di una parte del marciapiede appena fuori l’ingresso di un palazzo. Il tutto è avvenuto verso le 8 in via Posillipo all’altezza del civico n. 77 dove si è verificato il cedimento della sede stradale.

NAPOLI, VORAGINE IN VIA POSILLIPO: TRE PERSONE FERITE

Come reso noto dal Comune di Napoli, la voragine pare sia stata provocata da una copiosa infiltrazione di acqua. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti del locale Commissariato e della Polizia Locale che hanno rimosso con i carri attrezzi le auto parcheggiate nelle immediate vicinanze dell’area. Tre le persone ferite che hanno fatto ricorso alle cure mediche con prognosi che va dai 10 ai 30 giorni. La Protezione Civile ha successivamente transennato l’area per mettere in sicurezza la zona.

Come riportato da ‘IlMattino’, pare che a essere rimasti feriti siano stati due anziani e un soccorritore. Uno di questi avrebbe provato a entrare nel palazzo nonostante l’area interdetta causando un nuovo crollo. Rimasto intrappolato della voragine è stato tratto in salvo da un 37enne, poliziotto del commissariato di Posillipo, che però è rimasto a sua volta ferito.

A DICEMBRE UN ALTRO CROLLO

A fine dicembre, c’era stata una frana avvenuta sempre a Posillipo, questa volta nei pressi di Villa Rosebery. Anche in questo caso un muro di contenimento in tufo era caduto a pezzi sotto il peso della pioggia. Pioggia che la scorsa settimana è caduta copiosa sulla città e potrebbe aver causato questa infiltrazione.