Napoli – Questa mattina, presso la Sala Compagna di Castel dell’Ovo, si è svolto un convegno sul tema del turismo al Sud Italia e, con la stampa, il sindaco Gaetano Manfredi ha parlato della stagione turistica partenopea facendo leva sulla difficoltà di reperire personale.

Dal titolo Il turismo come opportunità di occupazione per il Mezzogiorno, il convegno, organizzato da Filcams Cgil, rappresenta l’ultima tappa di Destinazione Sud, una serie di incontri sul futuro del turismo nel Meridione. Nel corso del dibattito si è discusso delle prospettive di ripresa, dopo due anni di limitazioni imposte dall’emergenza covid, e delle azioni necessarie per garantire ai lavoratori di settore maggiore stabilità e sicurezza.

A tal proposito il primo cittadino partenopeo ha commentato: “Napoli sta avendo un grandissimo successo turistico con un miglioramento molto significativo sia delle presenze che della lunghezza delle permanenze. E’ un momento molto positivo che però si scontra con una difficoltà di trovare personale quindi questo riduce anche le potenzialità della città.

“Credo che sia giunto il momento per fare una discussione a livello nazionale per poter valutare le criticità del settore, probabilmente c’è da rivedere i meccanismi di reclutamento delle persone, la durata dei contratti stagionali, le tutele che vengono messe in campo. Questo ci può aiutare ad allargare la platea degli occupati in un settore che rappresenta uno di quelli più importanti per la nostra città e l’area metropolitana”.

Il problema della carenza di stagionali sta investendo, ormai, diverse città. In molti puntano il dito contro il Reddito di Cittadinanza che incentiverebbe le persone a non lavorare. In pochi, invece, mettono in discussione altre problematiche particolarmente rilevanti quali stipendi troppo spesso non adeguati o tassazioni elevatissime che non consentono di aumentare il netto in busta paga.