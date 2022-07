Si sveglia dal coma con le canzoni di Nino: il cantante lo chiama e si emoziona

La musica napoletana continua regalare grandi emozioni e, a poche settimane da un simile episodio che aveva coinvolto Gigi D’Alessio, adesso è stata la voce di Nino D’Angelo ad accompagnare il risveglio dal coma di Sergio, giovane ragazzo coinvolto in un incidente automobilistico. E’ stato lo stesso cantautore a raccontare l’accaduto.

Con la voce di Nino D’Angelo si sveglia dal coma

Tutto è partito da un video diffuso sui social da Claudia, madre di Sergio, che rivolgendosi a Nino racconta: “Ciao Nino, sono la mamma di Sergio, un tuo grandissimo ammiratore. Lui in te ha sempre visto il papà che non ha avuto, si rifugiava sempre nelle tue canzoni”.

“Purtroppo il 22 maggio ha avuto un gravissimo incidente mortale, è stato in coma. Si è risvegliato con le tue canzoni, le infermiere per farlo calmare mettono le tue canzoni. Ti chiedo con tutto il cuore un tuo videomessaggio, anche solo un saluto e un incoraggiamento. Spero che questo video possa arrivare a te”.

Gli utenti del web sono subito accorsi in aiuto di Claudia condividendo il video che, in poco tempo, è arrivato a Nino. Il cantautore non ha esitato un attimo: si è messo in contatto con la donna ed è riuscito a parlare con il ragazzo. Lui stesso ha raccontato: “Ieri migliaia di voi mi avete mandato questo video emozionante. Mi sono messo in contatto con questa mamma meravigliosa e nel pomeriggio stesso ho parlato tramite videochiamata con Sergio, mio grande fan. Sono ancora emozionato, è incredibile ciò che riesce a fare la musica”.