Un luogo magico dove poter ammirare il tramonto e il panorama del Lago Fusaro. La Casina Vanvitelliana si conferma essere uno dei siti campani preferiti tra i turisti. Basti pensare che nei primi sei mesi dell’anno si sono registrate circa 25 mila visite. Numeri da record che seguono il successo del giardino illuminato con luci artistiche e da favola in occasione delle feste natalizie.

BOOM DI VISITE PER LA CASINA VANVITELLIANA

Orgoglio per questo nuovo traguardo è espresso anche dal sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, che scrive in un post sul suo profilo Facebook:

“Venticinquemila! È tra i siti culturali più visitati della Campania. Abbiamo superato quota 25.000 visitatori alla Casina Vanvitelliana. In appena sei mesi. Ed è un risultato che ci riempie di gioia. Perché ci stiamo riuscendo grazie ad un incredibile quantità di eventi. Mostre, concerti, teatro, danza. Ogni finesettimana, tante iniziative per la promozione del Real Sito Borbonico. Un traguardo importante, dopo decenni di abbandono. Era sempre chiusa. Adesso, splende. Tra giardini curati, vialetti puliti ed un panorama mozzafiato. Adesso, è diventata un punto di riferimento per il turismo nella nostra Regione. Ringrazio il presidente del Centro Ittico Campano, Francesco Caputo. Ringrazio l’assessore alla Cultura, Mariano Scotto di Vetta. Insieme, possiamo fare ancora meglio. Un passo alla volta“.

COMUNE ALL’AVANGUARDIA TECNOLOGICA

Bellezze e tecnologia, a Bacoli è stata anche inaugurata una app comunale per la raccolta dei rifiuti. Semplicemente scaricando l’applicazione sul cellulare sarà possibile segnalare in tempo reale la spazzatura presente in strada. Un modo per aumentare il senso civico dei cittadini. Inoltre ci saranno indicazioni precise su come smaltire i rifiuti, tra umido, indifferenziato e multimateriale.