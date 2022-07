Maurizio De Giovanni colpito da un infarto: operato d’urgenza al Cardarelli

Maurizio De Giovanni, noto scrittore partenopeo, durante la notte è stato colpito da un infarto. Attualmente è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Maurizio De Giovanni colpito da un infarto: come sta

A renderlo noto, tramite un tweet, è il senatore Sandro Ruotolo: “Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene”.

#MauriziodeGiovanni Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene. — sandro ruotolo (@sruotolo1) July 13, 2022

In ospedale sarebbe stato sottoposto ad un’operazione d’urgenza. Stando a quanto si apprende da Il Mattino, l’intervento sarebbe riuscito perfettamente. Al momento pare che le sue condizioni siano già migliorate grazie al tempestivo intervento del personale medico.

Intanto gli appuntamenti previsti in tutta Italia per Un volo per Sara sono saltati, come annunciato dal suo Fan Club ufficiale: “Purtroppo dobbiamo informarvi che, a causa di un problema di salute, il tour di Maurizio previsto per questa estate è momentaneamente sospeso. Certi della vostra comprensione, speriamo di potervi aggiornare al più presto”.

Tanti i messaggi di affetto e incoraggiamento diffusi sul web per l’amato scrittore, autore di splendidi romanzi che hanno ispirato alcune delle fiction più seguite dai telespettatori come Il commissario Ricciardi e I bastardi di Pizzofalcone.