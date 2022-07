Una “nuova” variante del Covid-19 preoccupa i virologi del Regno Unito e, in un mondo globalizzato dove le persone si spostano velocemente, è lecito essere molto attenti anche alle nostre latitudini. A diffondersi piuttosto velocemente attualmente è Centaurus, una variante della variante Omicron 5, che ufficialmente è la mutazione mutazione BA.2.75.

La variante Centaurus: perché è particolarmente pericolosa

Secondo Tom Peacock, virologo dell’Imperial College di Londra che è stato intervistato dal The Guardian, la sub variante Centaurus avrebbe una capacità di trasmissione più elevata della stessa Omicron 5, già considerata estremamente rapida nella diffusione. Essendo una nuova sub-variante che raccoglie elementi delle diverse tipologie varianti potrebbe presentare elementi di particolare preoccupazione, rappresentando una loro somma.

Centaurus è stata riscontrata per la prima volta in India nei primi di maggio, venendo successivamente rinvenuta in una decina di Paesi tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Germania e Canada. Il 7 luglio l’Ecdc (Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie) l’ha designata come variante sotto monitoraggio poiché potenzialmente più trasmissibile rispetto alle varianti attuali o associata a malattie più gravi. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità monitora Centaurus, ma secondo l’Oms non ci sono abbastanze prove ufficiali per valutarne la pericolosità.