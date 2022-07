L’Unità di crisi della Regione Campania ha trasmesso il bollettino sulla situazione covid relativo alla giornata di oggi, giovedì 14 luglio 2022. Sono 12.612 i positivi del giorno (ieri erano 12.700) a fronte di 45.345 tamponi effettuati (contro i 45.776 di ieri) per un tasso di positività del 27,8%, in linea rispetto al 27,74% di ieri. I deceduti sono 5, di cui 3 nelle ultime 48 ore e due morti in precedenza ma registrati ieri (ieri erano stati 3). I posti in terapia intensiva occupati sono 27, meno due rispetto a ieri, e aumentano di 50 quelli occupati in degenza ordinaria. Spariscono dal conteggio 4 posti letto di terapia intensiva.

COVID IN CAMPANIA, IL BOLLETTINO DEL 14 LUGLIO

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 12.612

di cui:

Positivi all’antigenico: 11.883

Positivi al molecolare: 729

Test: 45.345

di cui:

Antigenici: 39.086

Molecolari: 6.259

Deceduti: 5 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 569 (-4 posti)

Posti letto di terapia intensiva occupati: 27, -2

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 734, +50

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili sull’apposita pagina del sito internet della Regione Campania. Da qualche giorno gli hub sono stati presi d’assalto per la quarta dose del vaccino anti covid.

