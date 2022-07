Arriva Apocalisse4800, afa e picchi di 41 gradi: sarà la settimana più calda del 2022

E’ iniziata la settimana di Apocalisse4800, l’anticiclone africano che, stando alle previsioni meteo, diventerà sempre più forte e potente dando inizio alla settimana più calda del 2022. E’ così chiamato per la quota dello zero termico prevista appunto a 4.800 metri, ovvero sulla cima d’Europa, sul Monte Bianco.

Arriva Apocalisse4800: sarà la settimana più calda del 2022

Secondo le stime de Il Meteo, questa settimana sarà segnata dall’arrivo di una nuova ondata di caldo eccezionale che farà schizzare i termometri in buona parte d’Italia con valori massimi vicini o superiori ai 40 gradi. Per i prossimi sette giorni il sole splenderà ovunque con possibili brevi rovesci soltanto lungo i confini alpini e sugli appennini centrali.

Già a partire da mercoledì, 20 luglio, e fino al weekend, le temperature aumenteranno costantemente fino a raggiungere picchi di 39-41 gradi in diverse città. Non darà sollievo nemmeno il calare della sera: almeno fino alle 23:00 sono previsti valori prossimi ai 30 gradi in varie zone del Nord e della Toscana.

Un vero e proprio caldo infernale che potrebbe accompagnarci fino alla fine del mese, in assenza di perturbazioni e tregue temporalesche che accentueranno il problema della siccità. Anche dopo la fine di quella che è stata definita la settimana più calda di questa folle estate, infatti, si prevedono ancora temperature record. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.