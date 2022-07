Formazione e lavoro alla Ipe Business School: gli allievi trovano lavoro entro 4 mesi

Anche quest’anno Ipe Business School ha garantito, agli allievi che hanno frequentato i master dell’Istituto, il 100% di placement entro 4 mesi e in tempi sempre più rapidi rispetto agli scorsi anni. Il dato è stato annunciato durante il Graduation day Master Ipe che si è svolto nell’Aula Magna della sede di via Pontano 36, a Napoli, in presenza Giuseppe Nargi (direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo), Antonio Ricciardi (presidente della Fondazione Ipe Business school), Nicola Scafuro (direttore generale Ipe Business school) e Chiara Marciani (assessore alle Politiche giovanili del Comune di Napoli).

L’Istituto continua a confermarsi un’eccellenza nelle attività di alta formazione nel campo dell’economia, della finanza e del management aziendale. Da ormai 20 anni, la totalità degli allievi iscritti ai master riesce a trovare lavoro sia in aziende italiane che straniere, spesso addirittura prima della fine del percorso (per oltre il 30% degli allievi).

I numeri generali confermano l’efficacia dell’offerta formativa proposta: ogni anno si diplomano circa 150 allievi e tutti trovano lavoro in tempi sempre più rapidi, passando dai 6 mesi del passato ai 4 attuali. Ogni diplomato, alla fine del master, partecipa in media a 5 colloqui di lavoro ed ha la possibilità di scegliere fra quelli superati. Non mancano borse di studio e agevolazioni per gli studenti più meritevoli.

Complessivamente sono stati oltre 1800 i diplomati Master, 160 i docenti fra accademici e manager d’azienda, 15 le Università dalle quali provengono i docenti della Business school, 50 i partner che hanno erogato borse di studio e altre agevolazioni per le quote di iscrizione e 350 le aziende, banche e società di consulenza strategica che hanno contribuito regolarmente ad assumere i diplomati dei master, fare proposte per formare i docenti e sviluppare i contenuti dei corsi in base alle richieste del mercato.

Nel corso dell’evento sono stati consegnati i diplomi di laurea ai 75 allievi che hanno terminato con successo i tre master 2021/2022 di Ipe Business School cioè quelli in Finance & Risk, Audit & Controlling e Marketing che si aggiungono al master Human Resources 4.0 la cui nuova edizione è iniziata lo scorso giugno e si concluderà nel prossimo dicembre.