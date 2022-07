Napoli, 21enne rapina lo chalet: il padre del titolare lo riconosce e lo fa arrestare

Napoli – I carabinieri hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di rapina aggravata un 21enne che, durante la notte, aveva fatto irruzione all’interno dello Chalet del Sole di via Poerio, a due passi da piazza Garibaldi, portando via l’incasso.

Napoli, rapina allo chalet: il padre del titolare riconosce il bandito

Con il volto scoperto e una pistola tra le mani, probabilmente a giocattolo, si sarebbe introdotto all’interno dello chalet pretendendo i soldi custoditi nel registratore di cassa. La dipendente, messa alle strette, avrebbe consegnato il denaro al bandito: poco più di mille euro.

Alla riapertura del bar, verso le 22:00 circa, arriva la svolta: un ragazzo passeggia per via Poerio e il padre della vittima non sembra avere dubbi riguardo la sua identità. Chiama, infatti, il 112 raccontando di aver riconosciuto in quell’uomo colui che poche ore prima aveva rapinato il locale di suo figlio.

Le sue parole sembrano trovare conferma nelle parole della dipendente, che lo riconosce, e nell’analisi delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza. Si tratta di un 21enne di origine marocchina incensurato, senza fissa dimora. I militari dell’arma lo trasferiscono in caserma per gli accertamenti. Sottoposto a fermo di indiziato per il reato di rapina aggravata, attualmente è in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di giudizio.