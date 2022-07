Nora Liello ha conquistato un altro successo: l’atleta napoletana, all’età di 91 anni, si è aggiudicata il miglior tempo in Italia durante i Campionati italiani estivi di Nuoto Master, che si sono svolti a Riccione, conquistando il secondo posto a livello mondiale per la sua categoria, over 90.

Ha battuto il record nei 50 metri dorso ed è tornata a casa con ulteriori medaglie: stile libero (altro record italiano e terzo tempo mondiale), rana e due staffette. Star indiscussa del Circolo Posillipo, Nora si è distinta ancora una volta nel mondo del nuoto, portando in alto il nome della nostra terra.

Una passione quasi innata la sua, come racconta alla giornalista Chiara Marasca de Il Corriere del Mezzogiorno: “Ero una peperina, a tre anni già facevo i tuffi da un pontile di cemento che stava dove ora c’è il Bagno Elena, insieme agli scugnizzi. Ho imparato così, in mare. In piscina ho iniziato ad andarci solo tempo dopo, al Circolo Rari Nantes. C’era anche Carlo Pedersoli, il grande Bud Spencer. Che ricordi”.

Ed è proprio in vasca che la regina del nuoto master riesce ad esprimere sé stessa al meglio: “E’ il posto dove mi sento libera, dove tutti i pensieri scorrono via. Ma la paura c’è sempre, insieme alla voglia di migliorarmi”.

Il suo talento ha stregato anche Trudie Styler, regista e moglie di Sting, entrambi accomunati dall’amore per Napoli, che l’ha voluta tra le protagoniste del docu-film che ha girato proprio nei mesi scorsi nella città partenopea.