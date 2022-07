Molo San Vincenzo, passeggiata di 2 km nel mare di Napoli: prime visite ad agosto

Questa mattina è stato firmato il protocollo per la riapertura al pubblico del Molo San Vincenzo, con una passeggiata mozzafiato nel mare di Napoli: le prime visite saranno possibili già nel mese di agosto, seppur in attesa del completamento dei lavori.

Molo San Vincenzo: prime visite ad agosto

Si tratta di un luogo storico e suggestivo che sarà restituito ai cittadini con una passeggiata in mezzo al Golfo, con la veduta di Napoli dal mare. Questa mattina si è conclusa la firma del protocollo tra Comune di Napoli, Ministero della Difesa, Marina Militare, Autorità portuale e Agenzia del Demanio.

Il Molo si trova all’interno del porto di Napoli e sarà possibile accedervi attraverso i giardini del Molosiglio, sotto le terrazze di Palazzo Reale. Nel frattempo, prima ancora del completamento dei lavori per creare il percorso pedonale, già nelle prossime settimane i cittadini potranno accedervi, godendo di uno splendido panorama.

“Ci saranno visite per piccoli gruppi anche in questa fase transitoria. Mentre non si realizzano i lavori per la passerella definitiva i cittadini potranno cominciare ad appropriarsi del Molo facendo già delle passeggiate. L’obiettivo è di riuscire a terminare l’intervento per l’accesso definitivo in due anni. In parallelo lavoreremo per la realizzazione di nuovi attracchi, approdi, elettrificazione della banchina. E’ tutto un lavoro che faremo progressivamente” – ha spiegato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

“Io credo che le istituzioni debbano collaborare tra di loro, siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo al progresso delle comunità e l’accordo sul Molo San Vincenzo credo sia una testimonianza” – ha commentanto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.