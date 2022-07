ORGOGLIO PARTENOPEO/ Auto da corsa, Federico II sul podio mondiale: è prima in Italia

L’Università Federico II di Napoli continua a conquistare successi e questa volta, con UniNa Corse, si è piazzata al secondo posto assoluto, e primo in Italia, sul circuito Riccardo Paletti Varano dè Melegari, tappa del campionato mondiale di Formula SAE, competizione che prevede la progettazione e produzione di un’auto da corsa.

Napoli eccelle con UniNa Corse: prima in Italia al campionato mondiale

Il campionato di Formula SAE è il più importante al mondo per la progettazione, realizzazione e pilotaggio di vetture a ruote scoperte. A Varano sono giunti studenti provenienti da diversi Paesi (l’India il più lontano) e tante Regioni italiane, accomunati dalla passione per i motori e le auto. Sono stati circa 1.700 i partecipanti in totale con 64 team in gara di cui 54 europei, con 20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei, e 10 extra-europei.

Gli studenti del polo partenopeo si sono distinti nel corso della gara mondiale raggiungendo un risultato storico nella categoria 1D, gareggiando con la vettura driverless a combustione. Una scelta particolarmente impegnativa se si considera che tutto il sistema di guida autonoma deve agire sulla vettura esattamente come un pilota “umano”.

“La nostra vittoria è la dimostrazione che i sacrifici fatti vengono sempre ripagati. Nonostante le limitate risorse e i problemi sorti nel corso della preparazione, i ragazzi si sono impegnati al massimo dando il meglio di se stessi. Abbiamo dimostrato a tutti quanto valiamo” – ha commentato Simone Giordano, team leader di UniNa Corse.

Nel corso della competizione gli studenti hanno dato prova delle capacità maturate in termini di conoscenze ingegneristiche, organizzazione, rispetto delle tempistiche, coordinamento della progettazione, realizzazione e presentazione del prodotto.

“La partecipazione a tali competizioni è il modo migliore e più efficace per integrare l’eccellente preparazione da sempre maturata degli allievi della Federico II, con competenze applicative sviluppate nell’ambito di uno scenario estremamente competitivo e realistico quale quello dei motorsport internazionale” – ha dichiarato il professor Luigi Nele, docente di Integrazione di Sistemi Avanzati nella Produzione Industriale.