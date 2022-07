Parto record in Campania, diventa mamma a 54 anni: bimba nata alla 36esima settimana

Parto record in Campania: all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, una donna di 54 anni, nonostante una serie di complicazioni, ha partorito la sua bambina alla 36esima settimana ed entrambe stanno bene. A renderlo noto è TV Medica.

Parto record in Campania: al Ruggi donna di 54 anni partorisce alla 36esima settimana

Stando a quanto reso noto, la donna ha portato avanti una gravidanza ad alto rischio, non soltanto per l’età avanzata ma anche a causa di un grosso utero fibromatoso e una lenta crescita fetale. Una vicenda che, per fortuna, si è conclusa con un lieto fine.

L’unità operativa di Gravidanza a rischio e Diagnosi Prenatale, diretta dal dottor Mario Polichetti, ha monitorato costantemente la situazione della madre e della bambina. La 54enne ha partorito alla 35esima settimana e 6 giorni, dunque in regime di nascita sicura. La piccola, di 1,679 kg sta bene, così come la sua mamma.

Un altro lieto episodio che conferma l’eccellenza dell’ospedale Ruggi e, più in generale, della sanità campana. Soltanto lo scorso gennaio il nosocomio salernitano si era reso protagonista di un’operazione salvavita: una donna di 57 anni, rimasta incinta attraverso la fecondazioni assistita e risultata positiva al covid, aveva dato alla luce i suoi gemellini alla 32esima settimana di gravidanza senza complicazioni.