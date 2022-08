Tra i 10 alberghi più belli d’Italia, la metà si trova in Campania

La Campania si conferma regina del turismo anche per quanto riguarda hotel e resort. Nelle preferenze dei turisti Usa che visitano l’Europa, ben cinque alberghi sono campani nella classifica dei 10 più belli d’Italia.

10 alberghi più belli d’Italia: 5 sono in Campania

Nella classifica 2022, appena pubblicata dalla testata Travel + Leisure, ad esempio l’Hotel Santa Caterina di Amalfi si è aggiudicato il secondo posto su dieci in Italia, in Europa il settimo su quindici e il trentasettesimo su cento, nel mondo.

“Tutti sanno – scrivono – che ‎‎l’Italia‎‎ ha imparato l’arte de “il dolce far niente” – e per i viaggiatori che desiderano un assaggio della “dolcezza del non fare nulla”, non c’è posto migliore al mondo di un resort italiano. Prendersi il tempo per godersi piccoli momenti di ozio si sente molto più ricco circondato da vigneti toscani o dal turchese Mar Tirreno. Aggiungi molta pasta e vino, tramonti panoramici e gente del posto accogliente, e potresti essere in pericolo di dimenticare completamente i tuoi impegni a casa. C’è qualche sensazione più lussuosa?‎“.

‎”Quando si tratta delle migliori località d’Italia, – continuano – secondo i lettori di T + L, la Campania costiera è la regina: quasi la metà delle prime 10 proprietà si trova tra Sorrento e Amalfi, di cui due a Positano; l’Hotel Caesar Augustus si trova sull’isola di Capri, a solo un giro in traghetto attraverso il Golfo di Napoli dalla Costiera Amalfitana“.

Questi gli hotel migliori

1. Rosewood Castiglion del Bosco, Montalcino

2. Hotel Santa Caterina, Amalfi

3. Il San Pietro di Positano, Positano

4. Grand Hotel Tremezzo, Lake Como

5. Borgo Egnazia, Savelletri di Fasano

6. Grand Hotel Villa Serbelloni, Bellagio

6. Hotel Caesar Augustus, Capri

8. Le Sirenuse, Positano

9. Grand Hotel Excelsior Vittoria, Sorrento

10. Villa d’Este, Lake Como