Assicurazione auto, nuova stangata per i napoletani. Prezzi di nuovo alle stelle

Assicurazione auto alle stelle. Una stangata per i cittadini della Campania che vedono aumentare il premio annuale per assicurare il proprio veicolo. I rincari si registrano in tutta Italia ma è nella nostra regione che il segno + anticipa le cifre più consistenti. È quanto emerge dal report di facile.it, il sito che compara i prezzi delle compagnie assicurative operanti sul territorio nazionale. Secondo i dati rilevati a luglio del 2022, in Campania per assicurare un veicolo occorrono in media 834,26 euro. L”8,3% in più rispetto a gennaio dello stesso anno. Per poter assicurare l’ auto occorre circa il 79,9% in più sulla media nazionale.

ASSICURAZIONE AUTO. I DATI REGIONALI

Comparando le percentuali di rialzo a livello regionale è la provincia di Napoli a guidare la classifica con il +8,6% rispetto a gennaio, segue quella di Caserta con un +5,7%, Benevento +1%. È la sola provincia di Avellino a far registrare il segno meno con il – 1,7%. A Napoli e provincia per assicurare un’auto occorrono in media 887,97 di euro all’anno, a Caserta 817 euro, a Benevento 515,14 euro. Ad influire sui rincari del premio assicurativo, secondo l’ osservatorio di Facile.it incide l’esaurimento delle promozioni messe in atto dalle compagnie durante la fase acuta del Covid ma anche il disbrigo delle pratiche dei sinistri a causa Dell inflazione. È un luogo comune quando si racconta che in Campania le tariffe sono più alte rispetto alla media nazionale a causa dell’elevato numero di sinistri stradali. Secondo le rilevazioni dell’ Istat nell’ anno 2021 sono Liguria e Lombardia i territori con più incidenti sebbene la Campania rientri tra le 7 regioni d Italia con il maggiore tasso di sinistri d’ Italia.