Il Vesuvio incanta tutti, è record di visitatori a Ferragosto: quasi 8 mila in 3 giorni

Nel weekend di Ferragosto il Parco Nazionale del Vesuvio ha registrato numeri record: sono stati quasi 8.000 i visitatori che hanno raggiunto il cratere partenopeo, a conferma del fatto che le meraviglie della nostra terra continuano ad attirare fiumi di turisti. A renderlo noto è l’Ansa.

Weekend Ferragosto, Vesuvio da record: boom di visitatori

In soli 3 giorni – 13, 14 e 15 agosto – hanno raggiunto la vetta del Vesuvio complessivamente 7.908 visitatori, in maggioranza turisti stranieri e italiani che hanno scelto di trascorrere in Campania le proprie vacanze. Numeri importanti anche per il Parco Archeologico di Ercolano che solo nella giornata di Ferragosto ha registrato 1.774 accessi.

“I dati di questi giorni confermano il Parco Nazionale del Vesuvio meta imprescindibile per chi sceglie la nostra Regione per le proprie vacanze. Grazie al sistema di ingressi controllati e contingentati, al cratere stiamo permettendo una fruizione ordinata e rispettosa del sito, mantenendo numeri da grande attrattore. Non solo al cratere, stiamo registrando presenze importanti su tutti i sentieri che abbiamo riqualificato e anche nel nostro museo a Boscoreale” – ha commentato Agostino Casillo, commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Del resto, sulla scia dei numeri registrati durante le vacanze di Pasqua e i diversi ponti primaverili, l’intera città di Napoli sta registrando grande affluenza anche nei mesi estivi. Ad agosto il tasso di occupazione delle strutture ricettive ha superato il 90%, battendo i numeri registrati a Roma e Firenze, e solo per il weekend di Ferragosto ha raggiunto l’81%.