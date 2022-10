METEO/ Il maltempo sta per finire, arriva l’ottobrata: a Napoli si toccheranno i 25°

Il maltempo continua ad abbattersi sulla Campania ma, stando alle previsioni meteo, potrebbe avere le ore contate: si prevede, infatti, l’arrivo della cosiddetta ottobrata che regalerà giornate soleggiate soprattutto al Sud, con punte fino a 25 gradi in città come Napoli.

Meteo, dopo il maltempo arriva l’ottobrata: sole a Napoli e al Sud

E’ ancora in corso l’allerta meteo sul territorio campano per piogge e temporali anche intensi. L’ondata di instabilità, tuttavia, non proseguirà ancora per molto: secondo le stime dei meteorologi de Il Meteo già dall’inizio della prossima settimana si attende l’arrivo di un’ottobrata improvvisa.

Il termine, dal punto di vista meteorologico, indica un periodo, tipico del mese di ottobre, durante il quale l’alta pressione si fa strada nel Mediterraneo centrale provocando, per diversi giorni, assenza di piogge e un clima più tardo estivo che autunnale.

Già nel corso del weekend si registreranno i primi miglioramenti ma l’estremo Sud sarà ancora colpito dagli ultimi rovesci temporaleschi. Da lunedì 3 ottobre l’anticiclone, alimentato da aria più calda proveniente dal Nord Africa, si rafforzerà sempre di più portando sole e soprattutto un deciso aumento delle temperature al Centro-Sud e sulle isole maggiori.

Durante le ore più calde le temperature potrebbero raggiungere i 25 gradi in città come Napoli, Firenze e Roma. Cieli sereni e temperature più calde dovrebbero accompagnarci fino al successivo weekend. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti.