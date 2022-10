Sposa attende il passaggio della Circumvesuviana per farsi una foto: il video fa il giro del web

Sposa fa servizio fotografico al passaggio a livello della circumvesuviana, l’immagine ha fatto il giro del web. A segnalare la notizia è stata la pagina “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti” su facebook.

Sposa attende treno della circumvesuviana per farsi una foto

“L’immagine più bella che vedrete oggi. – scrivono sulla pagina – A Poggiomarino la sposa attende il passaggio della Circumvesuviana per una foto artistica”.

Il video di Antonio Conzo è stato girato sabato mentre la donna aspettava il transito del treno a Poggiomarino per farsi scattare la foto da mettere nel suo album di nozze. Un’immagine che ha circolato molto sui social e che ha strappato molti sorrisi e scatenato tanti commenti ironici: “E’ vero che la sposa deve arrivare in ritardo, ma così è troppo!“, scrive un utente.

“Che bellissima idea! Festeggiare le nozze d’oro lo stesso giorno delle nozze“, scrive un’altra. “Non era una sposa ma una bambina che si era fatta la comunione nel 2009“, commenta ancora un altro.

Utente di Trenord: “In Lombardia treni peggiori”

La Circumvesuviana non è la peggiore d’Italia, c’è chi sta messo peggio. Almeno stando alle testimonianze degli utenti dei treni lombardi ed in particolare di una signora che recentemente è stata a Napoli.

“Sono stata recentemente a Napoli – racconta – e ho usufruito della metropolitana, della Circumvesuviana e di un treno regionale per andare a Caserta, devo dire una sacrosanta verità: non ho mai trovato qui in Lombardia treni così efficienti, puntuali, con telecamere in ogni vagone, display dove vedere sempre dove sei in tempo reale e funzionanti! Tutto pulito e con un’assistenza sui treni e in stazione eccezionale per qualsiasi informazione. Bagni altamente tecnologici, seppur a un euro ma ben venga, biglietto della metro a 1,20!!! Questo affinché si rifletta ancora di più sullo schifo di trenord & company“.

La donna racconta di aver viaggiato in metro e sui treni della Circumvesuviana e di aver trovato servizi efficienti addirittura, a suo dire, migliori di quelli di trenord. Da anni gli utenti di questi treni denunciano una situazione di degrado e poca efficienza, peggio della nostra vesuviana.