Wonder of the Seas, arriva a Napoli la nave da crociera più grande del mondo

Arriva a Napoli la Wonder of the Seas, della Royal Caribbean International, la nave da crociera più grande del mondo.

Wonder of the Seas a Napoli ad ottobre

Sarà nel nostro golfo i prossimi 7, 14, 21 e 28 ottobre, prima di lasciare il Mar Mediterraneo per approdare in America, a Port Canaveral, Orlando, in Florida. Farà anche una sosta alle Bahamas.

Era arrivata nel capoluogo per la prima volta lo scorso maggio ed è tornata qui più volte negli scorsi mesi per crociere tra Spagna, Italia e Francia. La Wonder of the Seas può trasportare fino a quasi 7mila passeggeri e 2.300 membri dell’equipaggio. Possiede oltre 40 bar, ristoranti e lounge. Un parco giochi sul ponte superiore con l’area avventura attrezzata con scivoli, pareti da arrampicata e viste panoramiche mozzafiato. Inoltre ci sono anche un teatro e uno scivolo enorme, una zip line di dieci piani e un parco con più di 20mila piante vere, chiamato Central Park.

Quanto costa un biglietto per la crociera

Tra i primati della nave ci sono le suite per famiglie numerose, realizzate su due piani, con scivolo interno, area cinema e ping pong. Il prezzo per una cabina con balcone sulla nave costa intorno ai 700 euro a settimana a persona, mentre la suite arriva a costare fino a 45mila euro. A bordo della nave ci sono tantissimi animatori, tra i quali anche trapezisti, subacquei e supereroi high-tech.

La nave più grande del mondo porta avventure ancora più grandi sulla pluripremiata classe Oasis, come otto quartieri unici, tra cui il nuovissimo Quartiere Suite, un ponte piscina completamente reinventato con ancora più opzioni per prendere il sole (o l’ombra), L’AquaTheater offre una vasta gamma di attività di intrattenimento che ti terranno incollato alla sedia e che si aggiunge a sensazionali viste sull’oceano e straordinari nuovi sfondi scenografici. e il nuovissimo Playscape, un mondo sottomarino ricco di scivoli, pareti da arrampicata e giochi in cui far volare la fantasia. Inoltre, ritornano attrazioni amatissime dai fan, come FlowRider e Ultimate Abyss.