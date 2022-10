Gaetano Manfredi: “A Natale ci aspettiamo tanti turisti a Napoli, già a ottobre…”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli fa il punto della situazione sul lavoro svolto ad un anno esatto dalla vittoria elettorale. Tanti i temi affrontati nel corso di una intervista sulla piattaforma on air del sito istituzionale del Comune di Napoli. In particolare Manfredi ha parlato della situazione della villa comunale, dei nuovi treni della Linea 1, di turismo, cultura e del complessivo rilancio della città.

Villa Comunale e Aree Verdi

«Stiamo facendo degli interventi di manutenzione straordinaria, in villa comunale è stata riattivata l’irrigazione, ripuliti i viali, le caditoie e mantenuto un livello di decoro del verde che era indispensabile e lo si sta facendo anche in altre aree della città. Nel frattempo sono quasi pronti i progetti di ristrutturazione più complessivi sia dell’illuminazione che piantumazione e una manutenzione straordinaria della parte alborea che interesserà molte parti della città. A partire dalla villa comunale per continuare poi negli altri parchi. Su alcuni già si sta lavorando. Questo è un piano per i prossimi due anni e avverrà su tutte le aree verdi».

Trasporti

«Linea 1. Siamo nella fase conclusiva per l’autorizzazione da parte del Ministero. Il nostro augurio è che i nuovi treni nel mese di ottobre possano andare in linea. Stiamo effettuando gli ultimi interventi richiesti a livello centrale».

Evasione fiscale

«Napoli ha questo triste record dell’evasione delle tasse locali. Gli ultimi dati ci dicono che nel recupero delle tasse rispetto ad altri comuni abbiamo incassato solo 30 euro a fronte di altri che hanno incassato centinaia di migliaia di euro».

Cultura

«La cultura rappresenta uno strumento fondamentale a Napoli per rafforzare l’identità della città e ha ricadute importanti dal punto di vista economico, considerando la forte vocazione turistica di Napoli e dal punto di vista anche sociale incrociandosi con la parte educativa con il lavoro delle scuole. Abbiamo ripreso una attività di tipo culturale, incrociando vari generi. In molti casi eventi gratuiti con la partecipazione enorme di tutti i cittadini. Abbiamo ripreso con i grandi eventi a Napoli, come concerti e quelli sportivi. Sono un’ occasione per creare turismo e creare economia per la città. Abbiamo progetti per Castel dell’Ovo così come il PAN e ci consentirà di avere una offerta ancora più qualificata».

«Abbiamo un ottobre con grande presenza di turisti. Abbiamo già prenotazioni importanti per Natale. Organizzeremo una serie di spettacoli in varie municipalità e in Piazza del Plebiscito. Toccheranno vari aspetti oltre ad un ampio programma. Ci aspettiamo nel periodo natalizio tra dicembre e gennaio una presenza significativa di turisti a Napoli».

La richiesta ai cittadini

«Ai cittadini chiedo partecipazione, collaborazione critica, perché giustamente hanno il diritto/dovere di poter criticare ma anche un impegno forte per il rilancio della città. Questa città sta rinascendo ma solo se c’è un grande patto tra istituzioni e cittadini, insieme per costruire progetti per il futuro di Napoli».