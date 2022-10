Lutto per Dino Piacenti. E’ morta mamma Concetta: “Continuerai a tenermi d’occhio”

Grave lutto per Dino Piacenti. E’ morta mamma Concetta. Dino Piacenti è un noto speaker radiofonico napoletano. Ha lavorato in tantissime emittenti campane e nazionali oltre a condurre in tv la nota trasmissione locale “We Can Dance”, dove per anni ha raccontato la movida partenopea in tutte le sue forme.

Dino Piacenti. L’annuncio della morte su Facebook

A rendere nota la morte di Concetta è lo stesso Dino Piacenti con un post sul suo profilo facebook: «Una Mamma è la luce che illumina la casa. E quando non c’è più è la stella che illumina il Cielo. Sei stata una mamma meravigliosa e una nonna senza pari. Grazie per averci donato tutto il tuo amore. Sono sicuro che anche da lassù continuerai a tenermi d’occhio e ad aiutarmi a fare sempre la cosa giusta. Mamma buon viaggio e salutami papà e cucciolo. Tanti i commenti di condoglianze per lo speaker molto noto in tutta la Campania.