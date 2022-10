Vanno al supermercato, riempiono il carrello ma non pagano: rubano 100 euro di spesa

A Forio d’Ischia, in provincia di Napoli, due donne sono state arrestate per furto: più volte si sarebbero recate all’interno di un supermercato della zona portando via la spesa senza mai pagarla.

Forio d’Ischia, donne arrestate per furto: portavano via la spesa senza pagare

E’ stato il direttore del punto vendita a rivolgersi ai carabinieri quando ha iniziato a maturare il sospetto che qualcuno avesse fatto la spesa senza mettere mano al portafogli, raccontando di scaffali vuoti e ammanchi non contabilizzati.

Dalle immagini di videosorveglianza acquisite, i carabinieri hanno individuato due donne, clienti affezionate del market, riprese più volte a riempire il carrello senza mai passare per le casse. Hanno deciso, così, di recarsi al supermercato per coglierle di sorpresa.

Si sono appostati, confondendosi tra i clienti distratti, con il cestino alla mano. Hanno poi adocchiato due donne molto simili a quelle dei filmati analizzati finendo per seguirle, fingendo interesse per i prodotti in offerta. Dopo un breve pedinamento, le donne hanno oltrepassato le barriere.

Di qui l’intervento dei militari che hanno provveduto a bloccarle e perquisirle: sono state trovate in possesso di alimenti per una spesa complessiva di circa 100 euro. Le due donne, classe 62 e una 20enne incensurata, entrambe di Lacco Ameno, sono finite in manette. Sono state sottoposte ai domiciliari in attesa di giudizio.