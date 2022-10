Migliori trattorie d’Italia, la Campania sul podio: sono 4 quelle in classifica

Migliori trattorie d’Italia: al vertice il Lazio con 6 insegne, a seguire Emilia-Romagna con 5, poi Campania, Lombardia, Puglia e Veneto con 4 insegne.

Da Burde, a Firenze, della famiglia Gori, è la migliore trattoria in Italia 2023 per 50 Top Italy, la guida on line del meglio del Made in Italy dentro e fuori i confini nazionali. Al secondo posto l’Antica Osteria del Mirasole, a San Giovanni in Persiceto, della famiglia Cimini. A chiudere il podio Sora Maria e Arcangelo, ad Olevano Romano, della famiglia Milana. Al quarto posto L’Osteria della Tana, ad Asiago, quinta La Brinca, a Genova, al sesto e settimo posto due insegne campane: Al Convento, a Cetara, della famiglia Torrente e Lo Stuzzichino, a Massa Lubrense, della famiglia De Gregorio. Ottava posizione per il Ristorante Al Cambio a Bologna. Chiudono la Top Ten due insegne romane: Roscioli Salumeria con Cucina e Arcangelo Vino e Cucina.

Trattorie migliori d’Italia, la Campania è terza

Quella delle trattorie e bistrò moderni è la prima delle classifiche di 50 Top Italy che andranno a comporre la guida completa per l’anno 2023 ed è la spina dorsale della ristorazione italiana, con aziende familiari, spesso aperte da più generazioni. “Le trattorie e le osterie del Bel Paese – sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori della guida – rappresentano l’autentica anima gastronomica della nazione. Presidi dei territori che compongono la Penisola, fanno da trait d’union tra gli agricoltori, gli allevatori, i vignaioli, gli artigiani e tutti gli abitanti e i visitatori di un luogo. Una tradizione dunque che non va affatto abbandonata, ma che anzi va implementata e modernizzata secondo le nuove esigenze del pubblico e seguendo soprattutto i concetti di sostenibilità ambientale ed economica, divenuti ormai elementi imprescindibili anche della ristorazione. Validi esempi di tutto ciò sono senz’altro i nomi presenti nella nostra guida”.

Quella delle trattorie e bistrò moderni non è l’unica tipologia di locali al vaglio degli ispettori di 50 Top Italy, infatti dalla settimana che va dal 17 al 22 ottobre saranno presentati gli Spin-Off che riguarderanno la classifica dei 10 migliori: Panini, Street Food, Carbonare, Ristoranti Etnici, Sushi e Ristoranti di Pesce.

Sempre on line il 24 ottobre verranno presentati i 100 migliori ristoranti italiani divisi per fasce di prezzo, Cucina d’Autore e Grandi Ristoranti, per poi scoprire entro i primi giorni di dicembre i migliori ristoranti nel contesto dell’ospitalità alberghiera.

La presentazione della guida delle Migliori trattorie d’Italia terminerà con il Gran Galà della Cucina Italiana, presentato da Federico Quaranta, il 13 dicembre al Teatro San Babila di Milano, dove saranno consegnati i riconoscimenti e i premi speciali della guida e saranno svelati anche i 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo (fuori dall’Italia).

La classifica di 50 Top Italy

Di seguito la Classifica Completa di Trattorie/Bistrò Moderni 2023 di 50 Top Italy – Guida ai Migliori Ristoranti Italiani 2023

1 Trattoria Da Burde, Firenze – Toscana

2 Antica Osteria del Mirasole, San Giovanni in Persiceto (BO) – Emilia-Romagna

3 Sora Maria e Arcangelo, Olevano Romano (RM) – Lazio

4 L’Osteria della Tana, Asiago (VI) – Veneto

5 La Brinca, Ne (GE) – Liguria

6 Al Convento, Cetara (SA) – Campania

7 Lo Stuzzichino, Massa Lubrense (NA) – Campania

8 Ristorante Al Cambio, Bologna – Emilia-Romagna

9 Roscioli Salumeria con Cucina, Roma – Lazio

10 Arcangelo Vino e Cucina, Roma – Lazio

11 Josto, Cagliari – Sardegna

12 Caffè La Crepa, Isola Dovarese (CR) – Lombardia

13 Vecchia Marina, Roseto degli Abruzzi (TE) – Abruzzo

14 Da Lucio Trattoria, Rimini – Emilia-Romagna

15 Antichi Sapori, Montegrosso di Andria (BT) – Puglia

16 Abraxas Osteria, Pozzuoli (NA) – Campania

17 Barred, Roma – Lazio

18 Trippa, Milano – Lombardia

19 Gerani Ristorante, Sant’Antonio Abate (NA) – Campania

20 Osteria Ophis, Offida (AP) – Marche

21 Mezza Pagnotta, Ruvo di Puglia (BA) – Puglia

22 Ristorante Consorzio, Torino – Piemonte

23 Mammaròssa, Avezzano (AQ) – Abruzzo

24 SantoPalato, Roma – Lazio

25 Boivin, Levico Terme (TN) – Trentino-Alto Adige

26 Hub, Macomer (NU) – Sardegna

27 Antica Trattoria del Gallo, Gaggiano (MI) – Lombardia

28 Armando al Pantheon, Roma – Lazio

29 Ai Due Platani, Parma – Emilia-Romagna

30 Lokanda Devetak 1870, Savogna d’Isonzo (GO) – Friuli-Venezia Giulia

31 Antica Trattoria Da Doro, Solagna (VI) – Veneto

32 Corona Trattoria, Palermo – Sicilia

33 Taverna Del Cacciatore, Castiglione dei Pepoli (BO) – Emilia-Romagna

34 Osteria della Villetta, Palazzolo sull’Oglio (BS) – Lombardia

35 Antica Trattoria Ballotta, Torreglia (PD) – Veneto

36 Osteria Ca’ Dei Giosi, Covelo di Vallelaghi (TN) – Trentino-Alto Adige

37 L’Agave Framura, Framura (SP) – Liguria

38 Futura Osteria, Monteriggioni (SI) – Toscana

39 Taverna Kerkira, Bagnara Calabra (RC) – Calabria

40 Osteria La Torre, Cherasco (CN) – Piemonte

41 Taverna Centomani, Potenza – Basilicata

42 Osteria del Vicolo, Mormanno (CS) – Calabria

43 Il Capanno, Spoleto (PG) – Umbria

44 Cibus, Ceglie Messapica (BR) – Puglia

45 Ristorante Cacciatori, Cartosio (AL) – Piemonte

46 Ristorante Baraonda, Porto Viro (RO) – Veneto

47 Trattoria La Grotta Da Concetta, Campobasso – Molise

48 Fattoria Borrello, Raccuja (ME) – Sicilia

49 L’Ortone, Firenze – Toscana

50 Osteria Botteghe Antiche, Putignano (BA) – Puglia

