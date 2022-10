Superquark, Prepararsi al Futuro: parte su Rai Tre la nuova serie di puntate scritte ed ideate da Piero Angela prima della sua scomparsa.

Superquark, Prepararsi al Futuro: 16 nuove puntate

Dal 14 ottobre su RAI 3, ogni venerdì alle 15.00, 16 puntate dedicate alle nuove generazioni che oggi frequentano le scuole italiane e che saranno responsabili della società del futuro.

Piero Angela, icona della divulgazione italiana, riconoscendo l’emergenza ecologica dei nostri tempi, ha deciso nell’ultimo periodo della sua vita, di dedicarsi alla produzione di una serie di programmi. Per spiegare come dice lui stesso nella presentazione “in modo semplice, e speriamo non noioso”, i problemi che l’umanità deve affrontare, legati al cambiamento climatico e alla ricerca di nuove fonti di energia, ma anche il ruolo della scienza e della tecnologia nella società moderna.

Obiettivo principale del progetto è quello di inserire nei programmi scolastici degli ultimi tre anni delle medie superiori degli spunti per riflettere sull’importanza della cultura scientifica in una società moderna e specialmente in quella italiana e sulle sfide poste dalla globalizzazione e dal cambiamento climatico. Qui emerge il ruolo fondamentale della scuola.

Essa non deve soltanto preparare delle competenze, ma fare in modo che coloro che svolgeranno le professioni più diverse siano anche cittadini consapevoli, informati su come funziona un Paese moderno, nel quale saranno chiamati a fare la loro parte. Piero Angela ci lascia una visione profonda della società moderna partendo dalla considerazione che tutto quello che ci circonda è un complesso ecosistema tecnologico legato allo sviluppo, alla ricerca, all’ambiente ed all’economia. La tecnologia, se usata male, può generare gravi danni e addirittura provocare catastrofi.