Cuore napoletano, Rosario Miraggio dona soldi per i bimbi malati: “Mi rende felice”

Napoli – A conferma della generosità di molti artisti partenopei, il cantante Rosario Miraggio si è reso protagonista di una importante donazione a favore della Fondazione Santobono – Pausilipon. I fondi consegnati al nosocomio pediatrico saranno utilizzati per la ricerca sulle malattie oncologiche che colpiscono i più piccoli.

Rosario Miraggio, donazione al Santobono

Questa mattina, Miraggio ha voluto personalmente essere presente alla consegna del contributo economico che andrà a sostegno della ricerca in oncologia pediatrica e che testimonia, ancora una volta, la vicinanza dell’artista partenopeo ai più fragili.

Il cantante è stato accolto, presso i locali della Fondazione, dal direttore Flavia Matrisciano che ha voluto ringraziarlo di persona per il suo gesto solidale, dichiarando: “Ha scelto ancora una volta di essere vicino a noi e ai nostri bambini”.

“Sostenere la Fondazione Santobono – Pausilipon rende felici perché la loro azione, in sostegno dei più piccoli, è davvero meritoria. L’impegno assicurato, ogni giorno, dalla Fondazione, è prezioso” – ha commentato l’artista a seguito della consegna.

Del resto il polo pediatrico più volte ha ricevuto il supporto del cantante e dei suoi colleghi. Soltanto pochi mesi fa, Gigi D’Alessio, durante il concerto che si è tenuto in piazza Plebiscito per celebrare i suoi 30 anni di carriera, ha raccolto 130mila euro per l’accoglienza, all’interno dell’ospedale partenopeo, dei bambini ucraini malati.