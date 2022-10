GORI, misure eccezionali di sostegno al reddito: fino a 700 euro di bonus alle famiglie

Da Gori ed Ente Idrico Campano due importanti misure di sostegno al reddito per le famiglie del Distretto Sarnese Vesuviano. Martedì 11 ottobre, a Villa Campolieto ad Ercolano, sono state presentate le due azioni che saranno di fondamentale aiuto in un momento così difficile a causa dell’aumento dei prezzi di bollette e generi alimentari: Bonus Idrico Integrativo e Stop Morosità.

Il Bonus Idrico Integrativo consiste in un bonus di 50 euro a persona, fino ad un massimo di 200 euro per nucleo familiare. Si tratta di uno sconto che sarà applicato direttamente in bolletta. Ognuno dei 74 Comuni del Distretto, dove Gori è la società che gestisce il servizio idrico integrato, avrà a disposizione un plafond dal quale attingere per erogare il bonus ai cittadini. I destinatari dell’intervento sono coloro con un ISEE inferiore o uguale a 12mila euro.

Stop Morosità invece consiste in contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 500 euro. Se la morosità è superiore a tale somma, la parte rimanente viene rateizzata fino ad un massimo di 36 rate mensili con una rata minima di 25 euro. Il contributo viene erogato in caso di morosità incolpevole, cioè a beneficio di quegli utenti che hanno sempre pagato regolarmente le bollette, ma che adesso si trovano in condizioni di difficoltà, magari a dover scegliere tra pagare le utenze o fare la spesa. È perciò un aiuto concreto in favore delle persone con oggettive difficoltà di far fronte a tutte le spese. Non conta in questo caso il reddito.

Come richiedere i contributi

Per queste due azioni sono stati stanziati complessivamente 7.900.ooo euro. Le domande essere presentata dal 02.11.2022 al 31.12.2022 direttamente agli uffici del Comune di residenza. Nei prossimi giorni partirà inoltre la campagna pubblicitaria di entrambe le misure, sia attraverso i social che con volantini e cartelloni che saranno collocati nei luoghi pubblici.



“È un provvedimento di grande rilevanza che giunge in un momento delicato in cui le famiglie stanno facendo i conti con l’aumento delle bollette domestiche a causa dello scenario nazionale ed internazionale – dichiara il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo – Diamo così un segnale forte di vicinanza alle esigenze delle fasce più deboli, che assume una valenza ancora più importante in questo territorio. E qui, grazie alla proficua sinergia con Regione Campania ed il gestore Gori, i cittadini già sono, o saranno presto, interessati da interventi straordinari per la riduzione delle perdite idriche, l’ottimizzazione delle reti fognario-depurative, la bonifica integrale del fiume Sarno, con ricadute positive sulla tutela della risorsa e sulla gestione del servizio”.

“Il Distretto Sarnese Vesuviano si sta distinguendo a livello nazionale per l’adozione di una serie di misure a sostegno delle fasce più deboli e delle famiglie in genere – sottolinea il Coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola – Siamo stati i primi e probabilmente gli unici, infatti, a bloccare la tariffa in un momento in cui tutte le altre utenze domestiche sono cresciute vertiginosamente. Adesso vogliamo ancora di più mettere al centro della nostra azione i cittadini e le loro esigenze, testimoniando la nostra attenzione e vicinanza alla popolazione. Per questo, presentiamo con orgoglio altri due provvedimenti, denominati “Bonus Idrico Integrativo” e “Stop Morosità”, capaci di fornire un sostegno concreto e tangibile alle famiglie che più duramente sono colpite dalla crisi legata all’aumento dei costi energetici e all’inflazione. Anche queste misure, per portata ed articolazione, collocheranno il nostro distretto ai vertici nazionali del sistema idrico integrato”.

“Queste misure testimoniano l’attenzione delle istituzioni alle esigenze dei cittadini e sono il frutto di una costruttiva sinergia con Regione Campania ed Ente Idrico Campano. Una collaborazione che prosegue non solo nell’ottica del costante miglioramento del servizio ma anche nell’ascolto alle esigenze della comunità” – commenta l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello.

“In un momento sociale e storico particolarmente complesso, in cui le famiglie sono soggette ad un significativo rincaro dei consumi, attraverso l’introduzione di queste agevolazioni puntiamo a contribuire ad un alleggerimento delle spese per gli utenti del nostro territorio. Un gesto di solidarietà e responsabilità sociale che si inserisce tra le azioni di sostenibilità messe in campo da Gori” – commenta il Presidente di Gori, Sabino De Blasi.

“Va dato merito all’ente idrico campano, in accordo con Gori, di aver contribuito a questa bella iniziativa di valore sociale. L’esigenza è quella di calibrare il regime tariffario in relazione alla capacità reddituale degli utenti, rispondendo a principi di equità e di giustizia sociale, in un contesto di grande criticità e di aumento dei costi energetici nell’ambito del quale stiamo cercando di intervenire” – ha dichiarato il Vicepresidente della Giunta Regionale della Campania on. Fulvio Bonavitacola.