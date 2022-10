Francesi pazzi della mozzarella di bufala: oltre 20 mln di kg acquistati dalla Campania

La mozzarella di bufala campana Dop vola in Francia per partecipare al Sial, il salone internazionale dell’agroalimentare, uno dei principali eventi fieristici d’Europa, che si terrà dal 15 al 19 ottobre a Parigi. L’oro bianco della nostra terra continua a registrare numeri record nel territorio francese, primo per l’export della bufala campana. A renderlo noto è l’Ansa.

La mozzarella di bufala campana conquista la Francia

La Francia, con una quota del 33,7%, è il primo Paese per l’esportazione di mozzarelle campane che, nel 2021, ha sfiorato i 20 milioni di kg. Numeri impressionanti che si legano a vendite altrettanto importanti del prodotto, particolarmente apprezzato dai francesi, che nello stesso anno hanno superato per la prima volta nella storia quelle del camembert.

Da una recente indagine affidata a Nomisma dal Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, è emerso che il 70% dei francesi ha consumato almeno una volta all’anno la mozzarella mentre il 12% la mangia tutte le settimane.

La pietanza piace sia agli adulti che ai bambini: è apprezzata sia dalle famiglie con figli (33%), sia dai millenials (29%) che tendono ad acquistarla nelle famose fromagerie francesi. Un apprezzamento per il prodotto campano che si estende a numerosi altri Paesi. La regina Elisabetta d’Inghilterra, ad esempio, amava la nostra bufala e se la faceva spedire direttamente dalla Campania.

“Sono numeri che ci incoraggiano ad andare avanti puntando sulla qualità e sul miglioramento della logistica. Dobbiamo essere ancora più veloci e pronti a soddisfare la voglia di bufala campana che c’è oltralpe e in tutta Europa, nonostante le forti difficoltà determinate dall’incremento dei costi energetici che rischiano di vanificare il nostro impegno” – ha dichiarato il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo.