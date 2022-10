Capri come Venezia: acqua alta in piazzetta dopo un violento nubifragio

Oggi, giovedì 13 ottobre, la Protezione Civile della Campania aveva emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo per forti e intense precipitazioni valido per 24 ore. Le piogge si sono abbattute copiose soprattutto sull’isola di Capri e nel Cilento dove la famosa piazzetta è stata invasa dall’acqua.

Maltempo, acqua alta nella Piazzetta di Capri

La Piazzetta di Capri si è trasformata in una sorta di Piazza San Marco a Venezia con l’acqua tra le sedie e i tavolini dei bar. La pioggia, caduta già dalle prime ore del mattino, ha fatto saltare diversi tombini mandando in tilt la rete fognaria e di deflusso delle acque. Come diffuso in video da Askanews, sono state molte le strade inondate, comprese quelle della zona del porto di Marina Grande. Disagi sono stati registrati sia per i pedoni che per gli automobilisti. Inoltre un albero è caduto sulla provinciale Anacapri-Marina Grande bloccando la circolazione e le auto che si dirigevano verso il porto.

Ma disagi si sono registrati un po’ in tutta la Campania e non solo. Un guasto elettrico sulla linea dell’alta velocità Roma-Napoli ha causato una serie di ritardi a catena. Oltre 100 i minuti di attesa per colpa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni tra Anagni e Labico. Non va meglio in autostrada dove anche a colpa del maltempo ci sono traffico e incidenti. Sull’A3 Napoli-Salerno si registrano lunghe code in direzione per Sorrento.

Danni in Sicilia

Preoccupa il maltempo in Sicilia dove si valuta l’evacuazione di un’intera area dopo l’esondazione del torrente Verderame. Come scritto sui social dal sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci:

“Esprimo la mia vicinanza e solidarietà a tutta la comunità di Salinagrande, colpita duramente dal maltempo.

Questi episodi sempre più frequenti, dovrebbero farci riflettere sull’importanza dello sviluppo di politiche ambientali adeguate“.