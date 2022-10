Nuova allerta meteo in Campania per la giornata di domani, giovedì 13 ottobre 2022. La Protezione Civile ha emanato un avviso di colore giallo valido per 24 ore a partire dalla mezzanotte di oggi. Il maltempo non lascia la Regione e dopo giorni di sole tornano quindi le piogge.

Allerta meteo gialla di 24 ore in Campania per il 13 ottobre

Questo il comunicato con l’allerta meteo gialla emanata dalla protezione civile della Regione Campania e valido per 24 ore:

“La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido a partire dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani, giovedì 13 ottobre. Su tutta la Campania si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense.

Si prevede un rischio idrogeologico localizzato con possibilità di fenomeni come allagamenti, inondazioni, ruscellamenti con trasporto di materiale, occasionali fenomeni franosi e caduta massi per effetto della saturazione dei suoli. Si raccomanda ai Sindaci di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile”.

Tra i vari consigli, si ricorda che è pericoloso sostare ai piani bassi degli edifici e negli scantinati, nonché transitare nei sottopassi, nelle aree ribassate dove possono arrivare acqua e detriti poiché l’acqua potrebbe scendere dalle zone più alte, mista a fango e materiale vario anche in assenza di pioggia. In caso di necessità, salire ai piani alti dei palazzi.

Allerta arancione a fine settembre

A fine settembre era stata emanata un’allerta di colore arancione. Ciò aveva spinto molti sindaci campani a chiudere le scuole oltre che i parchi pubblici. Una decisione presa a scopo precauzionale che ha evitato danni maggiori. Sono numerose infatti le segnalazioni ai vigili del fuoco dovute alle forti piogge cadute su Napoli e provincia nell’ultimo mese. Le caditoie infatti non avevano permesso all’acqua di confluire allagando diverse strade. Sul posto erano intervenuti i tecnici dell’Abc.