Oggi l’Italia ha eletto il suo nuovo presidente del Senato, si tratta di Ignazio La Russa di Fratelli d’Italia. Il politico, nato 75 anni fa a Paternò (comune siciliano), non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e per una squadra in particolare, l’Inter.

La Russa: “I napoletani sono meravigliosi”

In occasione della sfida di questo febbraio tra il Napoli e i nerazzurri, il senatore aveva rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica Marte Sport Live spiegando come amasse la fantasia e l’ironia dei partenopei.

“Adoro Napoli e i napoletani ma spero ovviamente vinca l’Inter. Mi ricordo del famoso striscione al cimitero in occasione dello Scudetto del Napoli! I napoletani sono meravigliosi“.

Lo striscione in questione era stato posto davanti al cimitero di Poggioreale con su scritto “Che vi siete persi…” e riferito alla vittoria dello scudetto del Napoli il 10 maggio del 1987. Una data storica dato che tutta la città scese in strada a festeggiare.

Il senatore ha anche spesso attaccato la Juventus, accusata di ricevere diversi errori arbitrali a suo favore:

“Appena arrivata la Var, gli juventini si sono subito dichiarati contrari. Poi tutto è tornato come prima quando hanno capito che dietro la tecnologia ci sono comunque gli uomini. La Juventus è fortissima, non avrebbe bisogno di aiuti, ma quando ne ha bisogno arrivano puntuali”.

La Russa a favore dell’unità d’Italia

La Russa oggi nel suo discorso in cui è stato eletto presidente del Senato ha anche annunciato l’idea di una festa nazionale il giorno dell’Unità d’Italia:

“La senatrice a vita Liliana Segre ci ha parlato del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno. Potrei aggiungere la data di nascita del Regno d’Italia, che prima o poi dovrà diventare festa nazionale. Queste date, tutte insieme, hanno bisogno di essere celebrate da tutti. Perché solo un’Italia più coesa è certamente la migliore e più importante precondizione per affrontare tutte le criticità“.