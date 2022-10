Pistocchi pazzo di Napoli: “Ha tante meraviglie, ora anche una magnifica squadra. Sono fortunati”

Il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso i social, ha esaltato Napoli e ha pubblicato un paio di messaggi a favore della squadra azzurra.

Maurizio Pistocchi su Napoli: “Ha tante meraviglie“

“A Napoli ci sono tante meraviglie, artistiche e naturali: il clima, le isole la cultura e il retaggio di un Regno che era il più ricco e progredito del suo tempo. I miei amici napoletani, che si godono tutto questo, sono fortunati: adesso hanno anche una magnifica squadra“, ha scritto ieri sera su Twitter.

Sempre ieri ha commentato: “Tra i diversi modi di fare calcio, quello del #Napoli diverte e intriga. Diverte perché esalta la tecnica individuale, intriga perché Spalletti sembra aver creato un gioco multiforme, che si adatta agli avversari, ne scova i punti deboli e lì colpisce. Capolavoro tecnico“.

Il commento dopo la partita di andata

Dopo la partita di andata in Olanda, Maurizio Pistocchi, al termine del match, aveva scritto un messaggio sul suo account Twitter ufficiale: “Ajax-Napoli 1:6. Napule è … Top“. Lo stesso cronista, via social, ha condiviso alcune statistiche della partita evidenziate da Opta Palo: “L’Ajax ha subito la sconfitta più pesante in tutte le competizioni dal novembre 1964 (9-4 contro il Feyenoord in Eredivisie). Incubo“.