Incidente mortale a Napoli tra 3 auto: si sente male mentre è alla guida e causa lo scontro

Incidente mortale a Napoli. Lo scontro ha coinvolto tre vetture, un uomo si sarebbe sentito male mentre era alla guida della sua automobile. La Polizia Locale di Napoli del Reparto di Infortunistica Stradale è intervenuta in Via Terracina per un sinistro stradale.

L’incidente ha coinvolto tre vetture ed è stato causato probabilmente dall’improvviso malore che ha colto il conducente di uno dei veicoli, tale A.A. di anni 60, che, nonostante sia stato soccorso tempestivamente da alcuni astanti e trasportato presso l’ospedale San Paolo con una vettura privata, alle ore 14:00 è stato dichiarato deceduto dai sanitari a seguito di arresto cardiaco.

Gli Agenti della Polizia Locale hanno poi avvertito il P.M. di turno che ha disposto il sequestro dell’autovettura e la traslazione della salma presso il Policlinico di Napoli a disposizione dell’AG. La Polizia Locale ha accertato, inoltre, la presenza di telecamere in zona e procederà nei prossimi giorni alla visione dei filmati per risalire alla esatta dinamica dell’incidente.

Ercolano, con lo scooter si schianta contro un’auto

Un grave incidente si è verificato il mese scorso ad Ercolano, in provincia di Napoli, spezzando la vita di un ragazzo, morto a soli 20 anni. Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, il giovane si trovava in sella al suo scooter quando si sarebbe schiantato contro un’automobile guidata da un 23enne di Somma Vesuviana. Il sinistro è avvenuto sul corso Resina, all’altezza di vico Ascione.

La vittima fu soccorsa sul posto dal personale del 118 che ha rilevato fin da subito lesioni molto gravi. Il giovane fu trasportato all’ospedale Maresca di Torre del Greco dove è deceduto poco dopo, verso le 5:30 circa. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri della tenenza locale che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.