Blitz nel Rione Salicelle, sgominato il clan Moccia: 6 arresti nella notte

Blitz al Rione Salicelle di Afragola. E’ stato sgominato dai carabinieri e dalla Squadra Mobile di Napoli, un gruppo camorristico legato al clan Moccia che conduceva i suoi affari illeciti nel rione di Afragola, in provincia di Napoli. A dirlo è Ansa.it.

Blitz al Rione Salicelle, 6 arresti

La Direzione Distrettuale Antimafia contesta ai sei arrestati i reati di associazione di tipo mafioso e porto e detenzione illegale di armi da guerra e comuni da sparo e relativo munizionamento.

Le misure cautelari riguardano sei persone, tutte con precedenti: G S, 26 anni, V P, 31 anni, A L, 25 anni, V D P, 27 anni, L D A, 22 anni e R N, 44 anni.

Le indagini – dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna e della stazione di Afragola, insieme con gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del Commissariato di Afragola – condotte anche con l’utilizzo di intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno permesso di delineare la piena operatività del gruppo malavitoso, ritenuto dagli inquirenti una articolazione del clan Moccia.

Colpo al clan Gionta, 4 arresti: chiedevano il pizzo anche al Savoia Calcio

Colpo al clan Gionta di Torre Annunziata: 4 arresti per estorsione (o tentata). Per delega del Procuratore Distrettuale f.f. si comunica che, il 6 ottobre, militari del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli.

In particolare, gli episodi estorsivi sarebbero stati commessi, rispettivamente, ai danni di un elettricista (in forma tentata), della società calcistica oplontina “Savoia Calcio” e dell’amministratore di una rivendita ittica.