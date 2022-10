Bacoli capitale dello sport in Europa: premiata insieme a Ischia e Monte di Procida

Un altro traguardo per il territorio napoletano e campano: Bacoli, Monte di Procida e i 6 Comuni di Ischia fanno parte ufficialmente delle Comunità Europee dello sport per l’anno 2024. La candidatura dei Comuni, uniti sotto l’egida Flegra 2024, attraverso ACES Europe, è andata a buon fine, insieme ad altre quattro community italiane che affiancheranno la città di Genova, capitale dello sport, per l’anno 2024.

Bacoli, Monte di Procida e Ischia comunità europee dello sport 2024

Sono arrivate da Bruxelles le lettere di ACES Europe con l’ufficializzazione dei titoli alle Comunità italiane candidate al premio European Community of Sport 2024. L’aggiudicazione del titolo è giunta oggi ai Comuni capofila dei singoli progetti.

Accoglienze, presentazioni, convegni, gruppi di lavoro, creazione di filmati dall’alto impatto emotivo, incontro con le realtà associative e le Istituzioni: le Comunità candidate hanno saputo valorizzare il progetto attraverso la contaminazione dello sport con il turismo, la sanità, l’integrazione e l’inclusione.

“I miei più sinceri complimenti alle Comunità italiane che hanno ottenuto il titolo per il 2024. I progetti presentati hanno rispecchiato totalmente le nostre richieste, mettendo in luce l’importanza di unire le forze a favore dello sport per tutti i cittadini. Sinergia, unione di intenti e valorizzazione del territorio sono state le parole chiave del successo delle Comunità candidate” – ha commentato il presidente ACES Italia, Vincenzo Lupatelli.

Grande la soddisfazione del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, che ha commentato: “E’ ufficiale. Siamo comunità europea dello sport 2024. E’ appena arrivata la scelta di Bruxelles che premia Bacoli ed i Campi Flegrei. Abbiamo vinto ed è fantastico perché ci siamo riusciti insieme ai Comuni di Forio, Casamicciola, Monte di Procida, Barano, Ischia e Serrara Fontana. Un popolo di oltre 10 mila abitanti che diventa capitale sportiva in Europa. Con tanti eventi, iniziative, sinergie internazionali”.

“Una sinergia con l’isola d’Ischia che potrà portare enormi vantaggi reciproci. Soprattutto sul fronte dello sviluppo turistico. Ringrazio il collega Francesco Del Deo, che ha creduto fin dall’inizio in questo grande traguardo, e tutte le associazioni sportive bacolesi che ci hanno accompagnato lungo il sopralluogo della commissione. Ringrazio i presidi Francesco Gentile e Marco Wolfer Calvo, per la grande disponibilità, e l’assessore Vittorio Ambrosino, che ha fatto un lavoro straordinario. Ringrazio tutti gli atleti, i bambini, i genitori. Ringrazio Aces Europe, e tutti coloro che hanno reso possibile questa occasione. Insieme, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Insieme, stiamo per scrivere una pagina storica per il nostro paese” – ha concluso.