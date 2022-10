Morto il creatore di Un Posto al Sole, il messaggio d’addio: “Ciao amici, è stata una splendida giostra”

È morto Wayne Mark Doyle, l’uomo ha creato “Un posto al sole”. La soap opera di Rai3, diventata la più longeva d’Italia, è nata 26 anni fa in Australia proprio dall’uomo scomparso oggi.

È morto Wayne Mark Doyle, il creatore di Un Posto al Sole

“Neighbours”, si chiamava la soap australiana che aveva nel cast anche attrici del calibro di Margot Robbie e Natalie Imbruglia. La redazione di “Un posto al sole” ha voluto ricordare il grande autore scomparso: “26 anni fa hai dato vita a Un posto al sole… oggi ci lasci ancora una volta parole preziose… Grazie di tutto Wayne“.

Un lungo messaggio in cui si ricorda l’importanza di Wayne Mark Doyle e si cita la sua lettera d’addio, indirizzata a tutti i suoi collaboratori:

“To laugh often and much,To win the respect of intelligent people and the affection of children,To earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends, To leave the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch or a redeemed social condition, to know even one life has breathed easier because you have lived,this is to have succeeded. Good bye all my dear friends, it’s been a wonderful ride”. Ridere spesso e tanto, Conquistare il rispetto di persone intelligenti e l’affetto dei figli, Guadagnare l’apprezzamento di critici onesti e sopportare il tradimento di falsi amici, lasciare il mondo un po’ meglio, sia con un figlio sano, un piccolo giardino o una condizione sociale riscattata, Sapere che anche una sola persona ha respirato meglio perché hai vissuto, questo è avere avuto successo. Ciao amici miei, è stata una splendida giostra. Wayne Mark Doyle”.

Chi era e come nacque la serie

Wayne Mark Doyle, è l’ideatore della serie Un posto al sole, la prima soap opera interamente prodotta in Italia e realizzata dal Centro di produzione Tv Rai di Napoli. Doyle insieme con Adam Bowen e Gino Ventriglia, con la collaborazione di Michele Zatta, negli anni Novanta diede vita a un’appassionata storia che prendeva ispirazione dal format australiano intitolato in cui venivano seguite le vicende di alcune famiglie nel loro quotidiano tra problemi e amori.

Doyle e gli altri autori ripresero quel tipo di trama adattandola al contesto della città di Napoli con un focus sulle criticità del capoluogo partenopeo (dalla camorra, alla droga fino al disagio giovanile) ma anche sulle bellezze della città.

La serie è seguita ancora oggi da circa due milioni di spettatori di tutte le fasce d’età. Conta 27 stagioni e, attualmente, 6.015 puntate e tantissimi attori. La sigla, scritta da Antonio Annona e Bruno Lanza è interpretata da Monica Sarnelli e Carlo Famularo.

Domani, venerdì 21 ottobre, Un Posto al Sole compirà 26 anni dalla trasmissione del primo episodio.