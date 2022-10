Spettacolo nel cielo, ci sarà una meravigliosa eclissi di Sole: quando vederla a Napoli

Il 25 ottobre sarà visibile, in tutta Italia, una eclissi parziale di Sole. Si tratta di uno degli spettacoli astronomici più belli dell’anno.

Il fenomeno dell’eclissi solare si verifica quando al Luna si trova allineata tra la Terra e il Sole e proietta la sua ombra sulla Terra, oscurando il Sole. Nel caso dell’eclissi parziale, come quella del 25 ottobre, soltanto una parte del Sole viene oscurata dalla Luna.

Come reso noto dall’Unione Astrofili Italiani, nella rubrica Il Cielo del Mese, l’eclissi sarà visibile nella tarda mattinata del prossimo martedì: avrà inizio alle 11:26 e finirà alle 13:21. Il punto massimo in Italia, con un oscuramento del disco fino al 20/30%, è previsto intorno alle 12:20. Gli orari di inizi e fine dell’evento potranno variare di alcuni minuti in base alla posizione geografica.

Per conoscere gli orari precisi per l’osservazione del fenomeno dalla propria città, basta collegarsi alla piattaforma Time and Date, digitando il nome della località di proprio interesse. A Napoli, ad esempio, sarà possibile assistere all’eclissi dalle 11:27 alle 13:24 con il culmine previsto per le 12:25.

Le eclissi non vanno mai osservate ad occhio nudo ma munendosi sempre delle necessarie precauzioni e sistemi di precauzione per evitare danni alla vista. E’ possibile munirsi di occhialini specifici venduti all’interno di negozi specializzati. Lo spettacolo sarà trasmesso anche online attraverso la sezione messa a disposizione dal Virtual Telescope Project.