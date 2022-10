Mina Settembre 2 domina in tv, battuti tutti: Napoli regina degli ascolti

Mina Settembre 2 ascolti tv. La serie targata Rai ha dominato in tv ieri sera 23 ottobre 2022. Battuti tutti con 4.706.000 spettatori pari al 25.5% di share.

Mina Settembre 2 ascolti tv 23 ottobre 2022

Nella serata di ieri, domenica 23 ottobre 2022, su Rai1 la fiction Mina Settembre 2 ha conquistato 4.706.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Canale 5 La Notte di Scherzi a Parte ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.234.000 spettatori pari all’8.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 729.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Bull ha interessato 543.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 il film La Fabbrica di Cioccolato ha intrattenuto 869.000 spettatori con il 4.8% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (… – %), dalle 20.34 alle 22.17 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.254.000 spettatori (11.1%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.220.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 597.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 774.000 spettatori con il 5.3%. Su Tv8 – dalle 20.58 alle 22.49 – il Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti è stato seguito da 1.679.000 spettatori con l’8.4% di share. Sul Nove Il Contadino cerca Moglie segna 373.000 spettatori (1.9%).

Le anticipazioni della quinta puntata

Nel nono e nel decimo episodio della serie con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri e Marisa Laurito, Mina rischierà di mettersi nei guai. Intanto suo fratello Gianluca le chiede aiuto, il tutto mentre ci saranno nuovi casi a cui l’assistente sociale dovrà lavorare.

La quinta puntata di domenica 30 ottobre nell’episodio dal titolo “Non si scappa”, il nono della fiction, Mina tornerà di nuovo a Procida per cercare suo fratello Gianluca, che si è innamorato di Sophie, figlia di Juliette, la proprietaria del bed and breakfast dove i due avevano soggiornato in estate. E’ stato lo stesso Gianluca a chiamarla preoccupato vedendo l’aria che tira tra madre e figlia: è tornato sull’isola l’ex marito di Juliette, ex tossicodipendente per la cui presenza le due non sembrano essere particolarmente felici. Mina aiuta il fratello cercando di calmare la situazione.

Il decimo episodio della fiction, dal titolo “La sibilla cumana”, vedrà Mina Settembre alle prese con una situazione difficile da risolvere. L’assistente sociale dovrà occuparsi di Viola, una ragazza che vive in una casa famiglia e desidera conoscere sua madre. Mina colpita da questa storia e si prodigherà con tutta se stessa per provare ad esaudire la sua richiesta. Intanto continuano i suoi problemi sentimentali.