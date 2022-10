Giuliano Sangiorgi prima del concerto a Napoli: il commovente omaggio a Pino Daniele e Troisi

Giuliano Sangiorgi a Napoli. Prima del concerto ha omaggiato Massimo Troisi e Pino Daniele cantando “Quando”.

Giuliano Sangiorgi a Napoli: omaggio a Troisi e Pino Daniele

I Negramaro hanno portato il loro Unplugged European Tour a Napoli, per due date speciali, e ora si spostano verso Lecce. Negli ultimi concerti al Teatro Augusteo la band ha regalato i suoi grandi successi, con un toccante omaggio a Pino Daniele.

Giuliano Sangiorgi ha voluto ricordare il cantautore partenopeo sul palco, interpretando alcuni tra i suoi brani immortali, da “Quanno chiove” a “Quando”.

Il video è molto emozionante, il pubblico canta insieme a Sangiorgi, con i cellulari con i flash accesi, per fare atmosfera. L’esibizione si conclude con un’ovazione del pubblico, mentre Sangiorgi si alza, ringrazia e saluta tutti i suoi fan.

Attraverso la sua pagina Instagram, ha condiviso l’emozionante video: “Solo per dirvi… grazie Napoli, per queste due lune piene, pienissime tanto che esplode il cuore!!!” ha scritto Sangiorgi. Poi il cantautore salentino ha condiviso un emozionante video dalla sua camera d’albergo, la stessa in cui Pino Daniele e Massimo Troisi scrissero proprio “Quando”. “In questa stanza d’hotel, proprio in questa, dove sto alloggiando nelle notti napoletane con @i.lariamacchia e #stella, in tour, davanti al mare, tra i suoi profumi e le sue voci, mi hanno raccontato sia successa la favola più bella della vita: qui #pinodaniele con @massimotroisi_official hanno scritto #quando

Cantarla è stato come connettermi con chi manca tanto: Pino e Massimo, due giganti dell’universo“, ha scritto sui social.

Poco dopo il loro arrivo in città, i fan si erano raggruppati sotto l’hotel del gruppo, spingendo Giuliano Sangiorgi ad improvvisare “Mentre tutto scorre” dalla finestra.