Sta facendo il giro del web una proposta di lavoro, diffusa sui social da un bar di Napoli, che richiede ai candidati un solo requisito, del tutto assurdo: il saper guidare lo scooter sorreggendo, allo stesso tempo, il vassoio per le consegne. A denunciare l’accaduto è stato il consigliere Francesco Emilio Borrelli.

Proposta di lavoro a Napoli: il requisito assurdo che indigna il web

“Attività bar cerca personale per consegne esterne che sappia guidare, sottolineo guidare, il motorino con il vassoio in mano. Zona Frullone – San Rocco, mezze giornate mattina e pomeriggio, su turni. Lasciare breve descrizione e numero di telefono. Grazie” – si legge nell’annuncio pubblicato su una pagina Facebook dedicata alle offerte di lavoro nel Napoletano.

Si moltiplicano, così, le segnalazioni relative agli annunci al limite dell’assurdo. Ad indignare la cittadinanza, stavolta, non sono le paghe irrisorie proposte o gli orari di lavoro massacranti, quanto un requisito insolito e altamente pericoloso per l’incolumità dei futuri dipendenti.

“Vorrei segnalare questa offerta di lavoro a dir poco scandalosa e contro la legge” – ha scritto un utente al consigliere Borrelli. Quest’ultimo ha confermato che la vicenda sarà verificata. Soltanto lo scorso settembre era scoppiato il caso di Maria, una ragazza di 22 anni che aveva risposto ad un annuncio per segretaria che si era poi rivelato altro: l’autore era in realtà in cerca di una escort.