VIDEO/ Napoli, rissa a colpi di ascia. I residenti: “Lanciavano cose contro le auto”

Napoli – Una violenta rissa, a colpi di ascia, si è verificata la scorsa notte in via Marina, seminando il panico tra residenti e passanti. Alcuni cittadini hanno segnalato l’accaduto al consigliere Francesco Emilio Borrelli, diffondendo alcuni video.

Napoli, rissa a colpi di ascia in via Marina

La violenza si sarebbe consumata tra un gruppo di stranieri. Uno di loro avrebbe bandito addirittura un’accetta per fronteggiare i suoi rivali. I testimoni segnalano anche una serie di danni: dalla distruzione del vetro della fermata del bus al lancio di oggetti contro le auto in transito.

“Questa è la situazione qua a via Marina. Si stanno aggredendo l’un l’altro, uno è per terra. Hanno sfondato tutti i vetri della fermata del pullman. Stanno per strada e stanno anche buttando le cose contro le macchine che passano. E’ diventata invivibile la zona, non è cambiato nulla dalle ultime segnalazioni. Fa paura passare di qua” – racconta una residente che immortala la scena.

“Si è perso ogni controllo. La violenza si è impadronita della città e le strade sono ormai off-limits per i cittadini perbene. Chi le percorre, per andare a lavoro, a scuola, per delle commissioni, per fare delle visite o la spesa, si espone ogni volta, di giorno e di notte, a potenziali pericoli per la propria incolumità” – commenta Borrelli.

“Urgono interventi e questo lo chiediamo da anni. Invece si è fatto finta di non vedere, si è aspettato. Ora la situazione è sfuggita di mano. Ripristinare la sicurezza è una priorità. Il territorio va continuamente presidiato ed occorrono interventi duri e determinati” – conclude.